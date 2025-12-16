19 yıl sonra itiraf geldi, cinayet aydınlatıldı

ÖZEL EKİP KURULDU

Dosya, 2024 yılında yeniden açıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, jandarma istihbarat tutanağında olayla ilgili görgü tanığı olarak ismi bulunan ve o tarihte 15 yaşında olan Mehmet K.'nın tekrar ifadesini aldı.

Mehmet K., Gökhan T. ve Akın Adlığ'ın birlikte alkol alırken kendisini de çağırdıklarını, çıkan tartışmada Gökhan T.'nin Adlığ'ı tüfekle öldürdüğünü ileri sürdü.

Özel ekip soruşturmayı derinleştirerek köyde olayla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin ifadelerine başvurdu.

Yapılan araştırmada Gökhan T.'nin, ilk yargılamada yalan tanık beyanları ve amcasına hazırlattığı sahte iş yeri puantaj belgesi ile olay tarihinde kendisini Denizli'de gibi gösterdiği tespit edildi.

"PARASINI ALMAK İSTEDİK"

Elde edilen deliller ışığında Gökhan T. tekrar gözaltına alındı.

Gökhan T. ifadesinde önce suçlamayı reddetti, sonra delillerin ortaya konulması üzerine cinayeti itiraf etti.

Gökhan T., zeka geriliği olduğu için Akın Adlığ'a köyde herkesin para verdiğini, birlikte alkol alırken Mehmet K.'nin, cuma namazı çıkışında cemaatten topladığı parayı kendilerine vermesini istediğini anlattı.

Adlığ'ın bu durumu kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Mehmet K.'nin tüfeği kendisine vererek korkutmasını istediğini, tüfeği Adlığ'a doğrulttuğu sırada silahın ateş aldığını ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğini itiraf etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Gökhan T. ve Mehmet K. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün cebinde bulunan parayı yağmalama kastıyla hareket ederek almaya çalıştıkları anlatıldı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis talep edildi.