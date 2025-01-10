190 milyon liralık vurgunda 11 tutuklama

Mersin'de polis ekipleri, internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yolu ile gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar da şüphelilerin 150 kişiyi toplam 190 milyon 965 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 tabanca ele geçirildi.

Mersin'e getirilen şüpheliler emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.