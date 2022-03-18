1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün hizmete giriyor. Temel atma töreni 2017 yılında gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti merak ediliyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede?

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 14:02 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 14:46

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

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1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren 1915 Köprüsü, bugün yani Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girecek.

Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip Çanakkale Köprüsü, 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, ’nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunuyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili sorulara  "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz.

Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" yanıtını verdi.


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