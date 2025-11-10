193 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 193 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Denizli'nin Tavas ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HAKKINDA 193 YIL HAPİS CEZASI VAR

Ekipler, dolandırıcılık, karşılıksız çek, taksirle yaralama ve hükümlü tutuklunun kaçması gibi 13 farklı suçtan hakkında 193 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Denizli'nin Tavas ilçesinde olduğunu tespit etti.

M.Ö, düzenlenen operasyonla adresinde yakalandı.

Afyonkarahisar'da getirilen hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.