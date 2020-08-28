1'i turuncu, 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Kağızman'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" dedi.

'YILDIRIM-3 OPERASYONU'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER



İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında, 5 teröristin, 'Yıldırım- 3 Operasyonu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın açıklamasında, "Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan 'Hogir' kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Amed Sorhin' kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan 'Karker' kod adlı Mehmet Emin Delen'in olduğu tespit edilmiştir. Operasyonda, MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten 'Metin' kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan 'Hevi Torhildan' kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.