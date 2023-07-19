1'inci Lig ne zaman başlıyor? 1'inci Lig'de fikstür çekildi

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak. Peki, 1'inci Lig ne zaman başlıyor?

1'inci Lig ne zaman başlıyor? 1'inci Lig'de fikstür çekildi

1'inci Lig için geri sayım başladı. Takımlar yine Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya rekabet edecek. 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

Gençlerbirliği - Ümraniyespor

Şanlıurfaspor - Altay

Boluspor - Adanaspor

Keçiörengücü - Eyüpspor

Kocaelispor - Manisa FK

Tuzlaspor - Çorum FK

Erzurumspor - Bandırmaspor

Göztepe - Sakaryaspor

Giresunspor - Bodrumspor

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