1'inci Lig ne zaman başlıyor? 1'inci Lig'de fikstür çekildi

1'inci Lig için geri sayım başladı. Takımlar yine Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya rekabet edecek. 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde:



Gençlerbirliği - Ümraniyespor



Şanlıurfaspor - Altay



Boluspor - Adanaspor



Keçiörengücü - Eyüpspor



Kocaelispor - Manisa FK



Tuzlaspor - Çorum FK



Erzurumspor - Bandırmaspor



Göztepe - Sakaryaspor



Giresunspor - Bodrumspor



