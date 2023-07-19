1'inci Lig ne zaman başlıyor? 1'inci Lig'de fikstür çekildi

1'inci Lig için geri sayım başladı. Takımlar yine Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya rekabet edecek. 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde:
Gençlerbirliği - Ümraniyespor
Şanlıurfaspor - Altay
Boluspor - Adanaspor
Keçiörengücü - Eyüpspor
Kocaelispor - Manisa FK
Tuzlaspor - Çorum FK
Erzurumspor - Bandırmaspor
Göztepe - Sakaryaspor
Giresunspor - Bodrumspor
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