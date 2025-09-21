1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ersay, Yunan mevkidaşı ile görüştü
1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Korgeneral Papastathopoulos'un Orgeneral Ersay'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verildi.
