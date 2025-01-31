2,5 aylık bebeğe kayyum atandı: "Benim evladım belediye mi?"

Yeni doğan bebeğinden topuk kanı alınmasına izin vermedi. şikayet üzerine 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı. Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2,5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti. DAVA AÇILDI Topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.



Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.



Karara tepki gösteren aile, birinci çocuklarından da topuk kanı aldırmadıklarını herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor." ifadelerini kullandı.



TOPUK KANI NEDİR?



Topuk kanı testi, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan test.



Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu topuk kanı testi yenidoğan bebeklerin yüzde 99'una ulaştı.



Topuk kanı testi sayesinde her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.

