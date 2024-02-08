2.5 milyar liralık vurgun: Yakalanan holding sahibi çift İzmir'e getirildi

DRONE FABRİKASI



Dün, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla bir holdingin sahibi S.O., eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatmıştı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yapmış, holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görülmüştü.



Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları token'la kripto piyasalarında para kazandırma ve drone fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2.5 milyar lira topladıkları öne sürülmüştü.



Operasyon kapsamında şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmış, 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.