2,7 milyon dolarlık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.D'nin ev satışı sonrası aldığı 315 bin liranın otomobilinin camı kırılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, 20 günde 800 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Yapılan araştırmada şüphelilerin A.D'yi tapu müdürlüğünden itibaren takip ettikleri ve yabancı uyruklu oldukları belirlendi.



Zanlıların yakalanmamak ve kimlik bilgilerini gizlemek amacıyla sürekli kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıtarak sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları, sürekli araç değiştirdikleri tespit edildi.



Hırsızlık sonrası otobüse biletsiz binen Kolombiyalı çift ile akrabalarının İstanbul'a gittikleri belirlendi.



Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda J.Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O. yakalandı.



Zanlıların ev ve üst aramalarında bir miktar para, 9 telefon, 2 araç lastik patlatma aparatı, 26 ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyası, el telsizi ve sahte pasaportlar ele geçirildi.



Şüphelilerin Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir'de de tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek otomobillerinin lastiğini patlatıp camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları öğrenildi.



Kaldıkları yerlerde iz bırakmamak için yatak çarşaflarını bile yanlarında götürdükleri tespit edilen zanlıların, çaldıkları yaklaşık 2 milyon 696 bin doları yurt dışına gönderdikleri öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.