2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi

Adıyaman'da takla atan otomobilde olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Derya Alptekin'in ardından eşi Tevfik Alptekin de tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çiftin 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi

Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta- kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi - 1

 2 GÜN ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi - 2

2 AY ÖNCE EVLENDİLER

Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.

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