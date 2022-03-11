2 ay önce şiddete uğrayan kadın, gasptan tutuklandı

Diyarbakır'da yaklaşık 2 ay önce 5 kişi tarafından şiddete uğrayan 23 yaşındaki Ebrar Yalçınkaya, 3 erkek arkadaşıyla birlikte bir kişinin cep telefonlarını ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Haberler - DHA 11.03.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 15:56

2 ay önce şiddete uğrayan kadın, gasptan tutuklandı

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'da kaçırılıp şiddete uğrayan kadın, gasptan tutuklandı.

Bağlar ilçesinde 20 Ocak'ta bir binanın en üst katında Ebrar Yalçınkaya, 5 kişi tarafından dövüldü. O anları cep telefonuyla kayda alan şüpheliler, Ebrar Yalçınkaya'yı tehdit edip, serbest bıraktı.

Yalçınkaya'nın şikayetinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Ekipler, Yalçınkaya'nın ifadesinin ardından kimliklerini tespit ettiği videoyu çeken Nurhan B. (20), şiddet uygulayan Remziye A. (28) ve evdeki Fırat Ç.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

33 GÜN SONRA GASP OLAYINA KARIŞTI

Bu olaydan 33 gün sonra 22 Şubat günü Ebrar Yalçınkaya, sosyal medya üzerinden yazıştığı R.K. isimli kişiyle Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Ebrar Yalçınkaya ile R.K. otomobilde sohbet etmeye başladı.

Bu sırada araca Yalçınkaya'nın 3 erkek arkadaşı bindi. 3 erkek ve Yalçınkaya, iddiaya göre silah ve bıçakla R.K.'nin üzerindeki 3 son model telefon ile cüzdanı gasbedip otomobilden indi.

5 kişi tarafından saldırıya uğrayan Ebrar'ın videosu çekilmişti 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan Ebrar'ın videosu çekilmişti

Polise haber veren R.K.'nin ifadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin Ebrar Yalçınkaya olduğunu belirledi. Diğer 3 şüphelinin de kimliklerini tespit eden ekipler, özel ekip kurarak harekete geçti.

17 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGYS) üzerinden inceleme yapan ekipler, gasp olayından 17 gün sonra Yalçınkaya'nın Bağlar ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Ebrar Yalçınkaya'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Yalçınkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçundan tutuklandı.

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