2 aylık bebek fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

İstanbul’dan Bağdat’a giden AJet’e ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı.



VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı.



Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.



Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.