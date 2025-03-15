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2 aylık bebek fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

İstanbul-Bağdat seferini yapan yolcu uçağında 2 aylık bebek fenalaştı. Uçak Diyarbakır’a acil iniş yaparken, bebek tedaviye alındı.

2 aylık bebek fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

İstanbul’dan Bağdat’a giden AJet’e ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı.

VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Havalimanı’na acil iniş yaptı.

, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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