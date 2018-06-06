İstanbul Esenyurt'ta, eşi Sinan Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İlknur Aktaş, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İlknur Aktaş ve avukatı Yasemen Öztürkcan ile müdahil Telliban Aktaş'ın avukatları Sezer Canalioğlu ve Seymen Gelmez katıldı.



Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunduğu duruşmada, sanığın annesi Hatice Demirel tanık olarak dinlenildi. Demirel, kızının 2017 yılının Mayıs ayında evlendiği damadıyla arasında bir sorun yaşandığına şahit olmadığını söyledi.



Kızının herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmadığını, herhangi bir ilaç da kullanmadığını ifade eden Demirel, olay günü öğleden sonra kızının kendisine geldiğini, hamile olduğu için ilaç aldıklarını söylediğini anlattı. Demirel, kızını, kendisinde kalmasını damadı istemediği için evine gönderdiğini, aralarında herhangi bir sorun yaşanmadığını, telefonda normal bir şekilde konuştuklarını kaydetti.



Sanık İlknur Aktaş, annesinin şu anda tehdit altında olduğu için doğruyu söyleyemediğini, olay günü eşinin kendisini aradığını, eve gelmesi konusunda sinkaflı sözler kullandığını iddia etti.



Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, İlknur Aktaş'ın, maktul Sinan Aktaş ile 2017 yılının Mayıs ayında evlenerek maktulün annesi, babası ve erkek kardeşiyle aynı evde ikamet etmeye başladıkları, maktulün anne ve babasının hasta oldukları belirtildi.



Olay günü saat 20.00 sıralarında maktulün eve geldiği ve evde eşi İlknur Aktaş ile yatalak babası ile annesi Telliban Aktaş'ın bulunduğu, bir süre sonra maktul ile sanığın yemek mevzusundan tartışmaya başladıkları anlatılan mütalaada, aynı gün sanığın kayınvalidesi ile tartışınca kalmak için annesine gitmek istediği, durumu bildirdiği eşinin küfür ederek buna karşı çıktığı anlatıldı. Sanığın yatak odasındaki fotoğraf çerçevesini yere atıp kırık cam parçaları ile maktulü yaralamaya çalıştığı aktarılan mütalaada, maktulün engel olması üzerine sanığın mutfağa gittiği ve çekmeceden aldığı bıçağı arkasından koşarak gelen eşinin sol göğsüne bir kez sapladığı kaydedildi. Mütalaada, yaralanan maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



Mütalaada, 22 yaşındaki sanığın olay anındaki ruh hali ile kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek, bunun meydana getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin etkisi altında eşine karşı bıçak kullanmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle ceza verilirken tahrik hükümleri uygulanması istendi. Mütalaada, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



"HALEN DE EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"



Sanık İlknur Aktaş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Ben eşimi kasten öldürmedim. Severek evlendim, halen de eşimi çok seviyorum. Hiç kimse 2 aylık hamileyken yuvasının yıkılmasını istemez. Bu şekilde davranmaz. Böyle bir olayın olmasını istemiyordum. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İlknur Aktaş'a, eşi Sinan Aktaş'ı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından cezasını 18 yıla indiren heyet, cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini takdiri hafifletici sebep kabul etti. Heyet, sonuç olarak sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.