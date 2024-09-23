2 bin 300 km pedal çeviren Alman karı koca şimdi de Türkiye’yi geziyor

Almanya’nın Münih şehrinden 4 ay önce yola çıkan Alman karı koca, 2 bin 300 km pedal çevirerek Karabük’e geldi.

2 bin 300 km pedal çeviren Alman karı koca şimdi de Türkiye’yi geziyor

’yi bisikletleri gezen Alman çift, Karabük’ün Eflani ilçesinde göletleri gezdi. 4 ay önce bisikletleri ile dünya turuna çıkan Alman Turistler David ve Uschi lynch çifti Türkiye’nin çeşitli illerini gezerek keşfetme imkanı buluyor.

Batı Karadeniz bölgesini gezen Alman çift Karabük’ün Eflani ilçesinde mola verdi. Alman Turistler David ve Uschi lynch 4 ay önce 'nın Münih Kentinden bisikletleri ile yola çıktıklarını Romanya, Bulgaristan ,Yunanistan ve Türkiye'de çeşitleri yerleri gezdiklerini belirtti.

Türkiye’nin her yerinin ayrı bir güzel olduğunu ifade eden çift Eflani ilçesini gezdikten sonra bisikletleri ile birlikte Daday üzerinden Kastamonu, Sinop ve Samsun’u gezdikten sonra Avustralya'ya gideceklerini belirti.

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