2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunda yangın

İstanbul Tuzla'da bulunan 2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında yangın çıktı.

2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunda yangın

İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde üniversite öğrencilerinin kaldığı 2 bin 500 kişilik yurdun giriş katındaki bir bölmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın giriş katını ve üst katları duman sarması nedeniyle yurttaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bir süre yurtta duman tahliyesi yapıldı.

Yaklaşık yarım saat süren duman tahliyesi süresince kız öğrenciler yurt bahçesinde bekletildi.

2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunda yangın - 1 Yangının çıktığı öğrenci yurdu

Öte yandan yangında dumandan etkilenen olmazken, panik yapan bazı öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirdi.

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