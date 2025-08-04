2 bin 691 yabancı sahte belgeyle ev alıp vatandaş oldu

Türkiye'ye hiç gelmeyen ya da kısa süreliğine gelen yüzlerce yabancıya sahte yöntemlerle vatandaşlık hakkı kazandırarak devlet, maddi ve manevi zarara uğratıldı.



Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; çete, 2019-2023 yılları arasında sahte e-imza, sahte banka dekontları ve gerçeğe aykırı değerleme raporları ile proje aşamasındaki konutları anlaşmalı şekilde yabancılara satarak Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edildi.



Soruşturma, CİMER’e yapılan ihbarla başlatıldı.



İstanbul’da 146 taşınmazın usulsüz satışıyla 870 yabancıya vatandaşlık verildiği tespit edildi.



35 TUTUKLAMA



İlk operasyonda 15, ikinci operasyonda 35 şüpheli tutuklandı ve 87 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.



İddianamede; İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde 555 konut üzerinden 2 bin 691 yabancının vatandaşlık aldığı anlatıldı.



SAHTE BELGELERLE KONUT SATIŞI NASIL YAPILIYOR?



İddianameye göre, gerçekte 400 bin doların altında olan ve hatta bazılarının inşaatına başlanmamış konutlar, sahte raporlarla değerinin üzerinde gösterildi.



Tapu müdürlüklerine de sahte banka dekontları sunularak uygunluk belgesi alındı. Bunun için rüşvet verildiği de iddialar arasında yer aldı.



Savcılığın tespitlerine göre, yaşanan döviz kaybı 100 milyon doları geçti.



Soruşturma sürüyor.

