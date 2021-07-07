2 bin Suriyeli bayram için ülkesine döndü

Kurban Bayramın'ın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor.



Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, Göç İdaresinin kontrolünde ülkelerine gidiyor.

Göç İdaresi personelinin refakatinde işlemleri yapılan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.

