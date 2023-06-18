2 bin yıllık heykel bulaşık makinesinden çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bulaşık makinesindeki bir tencerenin içinde Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başı ele geçirildi.

2 bin yıllık heykel bulaşık makinesinden çıktı
Fotoğraf: DHA

'de Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başının yurt dışındaki müzayedelerde yüksek bedellerle satışını yapmak üzere 'den kaçırılmak istendiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Karabağlar ilçesindeki bir eve 13 Haziran'da operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bulaşık makinesindeki bir tencerenin içine çuvalla gizlenmiş kadın heykel başı bulundu.

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Heykel başı incelenmek üzere İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli, savcını talimatıyla serbest bırakıldı.

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