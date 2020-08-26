2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi!

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Ebru Tekin ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA 26.08.2020 - 11:15 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 11:22

2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi!

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8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Batman'da Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde dün akşam yolda yürüyen Ebru Tekin (22) iddiaya göre, şiddet görmesi nedeniyle 15 ay önce boşandığı Muhammed D. (25) ile karşılaştı.

ESKİ EŞİNE SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Eski eşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Muhammed D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Tekin'e 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Tekin, kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed D. ise olay yerinden kaçtı.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Tekin, çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen 2 çocuk annesi Ebru Tekin, kurtarılamadı. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KAÇAN KATİL ARANIYOR

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alınan Ebru Tekin'in cenazesi, Demirlipınar köyünde toprağa verilecek. Polisin, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Ebru Tekin'in, eski eşi Muhammed D. tarafından vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurulan Tekin'in yere yığıldığı anlar yer aldı.

VİDEO: 440 KADIN CİNAYETİ, 440 AYAKKABI

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