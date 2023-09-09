2 çocuk annesi Nazlı’nın şüpheli ölümü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde balkondan düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.



Karaağaç Şarkkonak Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Nazlı K'nin evinin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince yapılan kontrolde Nazlı K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kocası U.K'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.