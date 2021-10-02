2 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 203 can kaybı, 27 bin 973 yeni vaka

Türkiye'nin 2 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Anadolu Ajansı 02.10.2021 - 19:30

2 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 203 can kaybı, 27 bin 973 yeni vaka

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Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım.''

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