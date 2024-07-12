2 evini ve otomobili sattırdılar; 1,5 ayda 16 milyon TL dolandırdılar

Konya Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak adlarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin, Ereğli'de oturan A.I. isimli kişiyi 1,5 ay içerisinde 6 kez arayarak, 2 evini, 1 otomobilini sattırarak, birikim yaptığı mevduat, altın ve dövizleri, başkalarına ait banka hesaplarına havale ettirerek ve Konya'da cami bahçesi ve bir tesisin yakınındaki yol kenarına; yine Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirttikleri yol kenarına bıraktırarak toplamda 16 milyon TL dolandırdıklarını saptadı. Ayrıca şüphelilerin 11 farklı kişiyi de kredi çektirerek ya da yapmış oldukları birikimlerini alarak 3 milyon 870 bin TL dolandırdıklarını tespit etti.



Polis, bu sırada şüphelilerin aynı yöntemle iletişime geçtiği başka kişileri de belirleyip, banka hesaplarını bloke ettirerek toplam 15 milyon TL daha vurgunun önüne geçti.



7 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI



Polis, kimliklerini belirlediği telefon dolandırıcısı 7 şüpheli için, Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı banka hesap numarası sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.