2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar N.B. ve D.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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