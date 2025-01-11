2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Meriç ilçesi yakınlarında iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar N.B. ve D.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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