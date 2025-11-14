2 gün önce ilaçlanan evde ölü bulundu

Eskişehir'de 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki 23 numaralı dairede ikamet eden 69 yaşındaki Aziz E.'den haber alamayan yakınları polise durumu ihbar etti.

Ekipler, çarşamba günü tahtakurusuna karşı ilaçlanan evin kapısı açıldıktan sonra Aziz E. isimli şahsı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde 69 yaşındaki adamın öldüğü tespit edildi.

ABLASI DA BUGÜN VEFAT ETMİŞ

Bekar olan Aziz E. isimli şahsın yaklaşık bir haftadır Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 2 çocuk annesi 75 yaşındaki Zeynep O. isimli ablasının ise bugün vefat ettiği öğrenildi.

Aziz E.'nın ablasının vefatından sonra eve geldiği ve şüpheli ölümünün, zehirlenmeden kaynaklı olabileceği iddia edildi. Şahsın kesin ölüm nedeni için geniş çaplı inceleme başlatıldı.