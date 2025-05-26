2 gündür aranıyordu, ormanda cansız bedeni bulundu

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç, Başıbüyük Ormanı'nda ölü bulundu.

2 gündür aranıyordu, ormanda cansız bedeni bulundu

'de 24 Mayıs Cumartesi günü evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarının üçüncü günün ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu.

Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi.

Altundere'nin nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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