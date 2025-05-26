2 gündür aranıyordu, ormanda cansız bedeni bulundu

İstanbul Maltepe'de 24 Mayıs Cumartesi günü evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarının üçüncü günün ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu.

Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi.

Altundere'nin ölüm nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.