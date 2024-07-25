2 gündür haber alınamayan Nesrin, arkadaşının evinde bulundu

Mersin’de kayıp olarak aranan Nesrin E, arkadaşının evinde bulundu.



Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde oturan Nesrin E, 23 Temmuz sabahı evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.



Kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten ailesi, bulunması için yardım istedi.



Polis ekipleri, Nesrin’i bugün kent merkezinde arkadaşının evinde buldu.



Nesrin E, talebi üzerine geçici olarak yurda yerleştirildi.