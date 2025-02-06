2 gündür kar yağışı etkili oldu: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Sivas'ta aralıksız yağan kar, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Birçok karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan yağış, yüksek kesimleri de etkisi altına aldı.



Kent merkezine 152 kilometre uzaklıkta bulunan Akıncılar ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçede hayat durma noktasına geldi. İlçede kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarına başlayan Akıncılar Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çaba sarf ediyor.



İlçe merkezinde kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğunu söyleyen Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Yer yer 1 metreye de çıkabiliyor. Akıncılar Belediyesi olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. İş makinalımız ilçe merkezinde kar küreme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Kapalı olan köy yollarımıza İl Özel İdaresi ekipleri ve Kaymakamlığımız müdahale ediyor. Kapalı olan yollarımızın da açılmasıyla birlikte hayat tekrardan normale dönecektir. Bu yüzden de eğitim öğretime de 1 gün ara verildi. Şehir merkezinde araçların giremediği yerlere belediye personellerimiz kürekler ile kar küremesi yapılıyor. Araçların girebildiği alanlara ise iş makinalarımız müdahale ediyor. En kısa sürede karla mücadelemizi tamamlayacağız" dedi.