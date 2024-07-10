2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın içerisinde hareketsiz şekilde yatan C.S.'yi (22) gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede C.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından C.S.'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.S.'nin bulunduğu park halindeki hafif ticari araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.