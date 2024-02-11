2 gündür kayıptı: Göl kıyısında ölü bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan İlyas Aslan'ın (63) Sünnet Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

2 gündür kayıptı: Göl kıyısında ölü bulundu

Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde oturan İlyas Arslan, 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Arslan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, Sünnet Gölü bölgesinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, dün akşam saatlerinde gölün kıyısında Arslan'ın cansız bedeni bulundu. İlyas Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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