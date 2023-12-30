2 gündür kayıptı, dere yatağına düşen aracında ölü bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 84 yaşındaki Haşim Yıldız, dere yatağına düşen otomobilinde ölü bulundu.

2 gündür kayıptı, dere yatağına düşen aracında ölü bulundu

'nin Kandıra ilçesinin kırsal Sarıcaali Mahallesi'nde sabah saatlerinde yoldan geçen kişi dere yatağındaki otomobili görüp ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla otomobil vinçle dereden çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde Haşim Yıldız’ın cesedi bulundu.

Yıldız’ın perşembe günü emekli aylığını çekmek için evden çıktığı bir daha da haber alınamadığı belirlendi.

Haşim Yıldız’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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