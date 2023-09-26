2 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen anne için beraat talebi

2 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen annenin beraati istendi.



Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine davet edildi.

Davet sonrası Bilge Ç., polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda; bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeğin cesedini buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Ç., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



Ordu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Ç. ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı.

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması şüpheli ve S.Ö.'nün bebeğin biyolojik anne ve babası oldukları tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. İleri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.



2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA



Hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilge Ç., Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilge Ç., bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sanık Bilge Ç.’nin yanı sıra, müşteki sıfatı ile bebeğin babası S.Ö., taraf avukatları ile tanıklar katıldı.



"HAMİLE OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"



Mahkemede hakimin sorularını yanıtlayan S.Ö., Bilge Ç. ile bir hafta görüştüklerini ve bu süre içerisinde 2 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyledi.

Bilge Ç.’nin kendisine hamile olduğunu söylemediğini belirten S.Ö., "Bilge ile karşılaştığımızda kilo aldığını fark etmiştim. Kendisi ile konuştuğumuzda hamile olup olmadığı yönünde şaka yapmıştım. Bana hızlı kilo alıp verdiğini söylemişti. Hamile olduğunu düşünmedim. Bilge bu çocuğa kasten zarar verdiyse şikayetçiydim. Eğer bebeği söyleseydi ben çocuğa sahip çıkardım." dedi.

