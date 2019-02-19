Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emir K.'yi annesi emzirmek için odaya girdi. Çocuğunu hareketsiz halde bulan anne, bebeği Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Emir K.'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emir K.'yi annesi emzirmek için odaya girdi. Çocuğunu hareketsiz halde bulan anne, bebeği Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.