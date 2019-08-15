Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk sahibi Suriyeli Faysal (36) ve Neval El Halaf (33) çiftinin önceki gün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek çocukları dünyaya geldi.
Dün hastaneden ayrılıp evlerine dönen çift, bu sabah bebeklerini yatağında hareketsiz buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin evdeki incelemesinin ardından baba Faysal El Halaf, bebeğinin cansız bedenini kucağında cenaze nakil aracına taşıdı.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki günlük bebek yatağında ölü bulundu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk sahibi Suriyeli Faysal (36) ve Neval El Halaf (33) çiftinin önceki gün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek çocukları dünyaya geldi.