2 haftada 50 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Operasyonlara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; büyük şehirlerden sahil şeridinde bulunan illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini, 2 haftada 15 ilde çeşitli operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını 50'sinin tutuklandığını ve 27’si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin süreceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komandolarımızın desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda;

📍81 adet araç ile

📍6 adet bot ele geçirildi.

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."