2 haftada yüzde 7 yükseldi, barajlar coştu. İstanbul barajlarında son durum ne?
17.11.2026 10:42
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum belli oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı son 2 haftada yüzde 7 yükseliş yaşadı. İşte baraj doluluk oranlarında son durum.
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.06 oldu. İstanbul'da en yüksek su oranına sahip baraj ise yüzde 90.45 ile Darlık Barajı olurken, yüzde 7,06 Pabuçdere Barajı, su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.
BARAJLAR 2 HAFTADA YÜZDE 7 YÜKSELDİ
İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlara yansıdı.
İSKİ verilerine göre , 4 Kasım'da yüzde 54.75 olarak ölçülen su seviyesi, 17 Kasım Salı itibariyle yüzde 61,06 olarak kayıtlara geçti.
Böylelikle barajlar 2 hafta içinde yüzde 7 yükselmiş oldu.
2 haftada yüzde 7 yükseliş yaşayan İstanbul barajları nefes aldı.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlarında doluluk oranları şöyle:
Ömerli: Yüzde 80,36
Darlık: Yüzde 90.45
Elmalı: Yüzde 66.92
Terkos: 54,04
Alibey: 75.91
Büyükçekmece: 42.21
Sazlıdere: 44.39
Istrancalar: 53.24 olarak ölçüldü.
Öte yandan, Kazandere Barajı, yüzde 11.7 ile Pabuçdere Barajı yüzde 7,06 ile su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.