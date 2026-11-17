İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.06 oldu. İstanbul'da en yüksek su oranına sahip baraj ise yüzde 90.45 ile Darlık Barajı olurken, yüzde 7,06 Pabuçdere Barajı, su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.



BARAJLAR 2 HAFTADA YÜZDE 7 YÜKSELDİ



İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlara yansıdı.

İSKİ verilerine göre , 4 Kasım'da yüzde 54.75 olarak ölçülen su seviyesi, 17 Kasım Salı itibariyle yüzde 61,06 olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle barajlar 2 hafta içinde yüzde 7 yükselmiş oldu.