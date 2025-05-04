2 il için sağanak yağış uyarısı

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (5 Mayıs Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, yağış anında beklenen rüzgarın yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.