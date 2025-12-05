2 ilçede çete operasyonu: 20 gözaltı kararı
05.12.2025 08:10
Son Güncelleme: 05.12.2025 08:15
NTV - Haber Merkezi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta mekan kurşunlama ve yaralama gibi suçlara karışan çeteye yönelik soruşturmada 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıraathane, AVM ve çeşitli işletmelere yönelik kurşunlama ve silahlı yaralama eylemlerine karışan çeteyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan basın açıklamasında liderliğini Ö.T.'nin (Özgür Tokaç) yaptığı silahlı suç örgütünün 20 üyesi hakkında "kasten adam öldürme", "kasten yaralama", nitelikli yağma", "silahla tehdit" gibi suçlardan yakalama kararı verildiği belirtildi.