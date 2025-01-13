2 ilde DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

2 ilde DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ve 'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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