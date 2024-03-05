2 ilde haraç çetesine operasyon: 4 tutuklama

Manisa'da polis ekipleri bir süredir Akhisar ilçesinde vatandaşlar ve esnafın tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, Manisa ve İzmir'de 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.