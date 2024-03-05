2 ilde haraç çetesine operasyon: 4 tutuklama

Manisa ve İzmir'de, tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

2 ilde haraç çetesine operasyon: 4 tutuklama

'da polis ekipleri bir süredir Akhisar ilçesinde vatandaşlar ve esnafın tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, Manisa ve 'de 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 ilde haraç çetesine operasyon: 4 tutuklama - 1

Operasyonda E.Ç. (33), A.Ö. (39), E.Y. (29) ve K.A. (25) gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 4 makbuz ele geçirildi.

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