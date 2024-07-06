2 ilde KUYU-7 operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KUYU-7" operasyonları kapsamında Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalandı.



Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Kasten öldürme,

Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

Kasten yaralama,

İş yerlerine silahlı saldırı,

6136 sayılı kanuna muhalefet,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve

Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini

gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu: