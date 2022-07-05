Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yasak 3 ay boyunca sürecek. Eskişehir'de de 15 eylüle kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Mesire alanlarında ise akşam 20.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında ateş yakılmayacak. Kırklareli Valiliğince kent genelinde ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihlerinde 3 ay süreyle yasaklandığı kaydedilen açıklamada, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetler de bulunanların yasaktan muaf tutulduğu bildirildi.Yasağa aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulandı.Tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Ruhsatlı ve kontrollü girilenler hariç, orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır."ESKİŞEHİR'DE 15 EYLÜLE KADAR ORMANLARA GİRİŞ YASAKEskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kentte 15 Eylül’e kadar tüm ormanlara girişler ile mesire alanlarında akşam 20.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler başkanlığında toplandı. Komisyon, son dönemde yaşanan yangınların ardından tedbir amacıyla ormanlara giriş yasağı getirirken, mesire alanlarında da akşam saatlerinden itibaren ateş yakılmasını yasakladı. Komisyon kararında, “Eskişehir ve ilçelerindeki piknik ve mesire alanları 15 Eylül tarihine kadar her akşam saat 20.00’dan ertesi sabah 09.00’a kadar mangal/semaver/ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. İşi ve ikameti gereği giriş-çıkanlar dışında, her gün 24 saat boyunca tüm zamanlı olarak giriş-çıkışlar ile ormanlarımızın tamamında Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesi gereği anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver ve benzeri amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır” denildi. Ayrıca tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında da Orman Kanunu ve Türk Ceza Kanunu maddelerince adli ve para cezası verileceği belirtildi.