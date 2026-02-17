2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçük te mahsur kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı.



Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.



Yaşanan facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖÇÜK NASIL OLUŞTU?



Olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün nasıl oluştuğuna ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:



"Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu, 3 kişi çalışıyordu. Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Zaten bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabii olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet Başsavcımızın görevlendirmesiyle oluşturulan bilirkişi heyeti takip ediyor. Şu anda da zaten arama kurtarma çalışması tamamlandı, bölge emniyete alındı. Adli soruşturma, inceleme devam edecek."

Hacıbektaşoğlu, maden ocağının ruhsatlı ve resmi olarak çalıştığını, adli sürecin soruşturmanın seyrine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.



ADALET BAKANI GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek madendeki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili bir bilirkişi heyetinin de görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.

Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."

BAKAN IŞIKHAN: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralı işçi için şifa dileğinde bulundu.

Bakan Işıkhan, olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.