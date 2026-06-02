2 işçinin öldüğü maden faciasında ilk duruşma. Tutuklu maden sahibi tahliye edildi

“KAZA TARİHİNDE ÇALIŞMIYORDUM”

Tutuksuz sanık Maden Mühendisi Tevfik A., 31 Ocak’ta şirketten ayrıldığını belirterek, "Kaza tarihinde şirkette çalışmıyordum. Daimi nezaretçi olarak görev yapıyordum ancak çıkışım verilmişti. Kazayla ilgim yoktur. Kaza tahkimat sırasında ani basınç nedeniyle tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." diyerek kendini savundu.

“SİSTEMSEL ARIZA NEDENİYLE SÖZLEŞMEM GÖRÜNMÜYORDU”

İş güvenliği uzmanı Ersin S., kazadan 5 gün önce yeniden atandığını aktarıp, sistemsel bir arıza nedeniyle sözleşmesinin görünmediğini ancak görevine kesintisiz devam ettiğini anlattı. Ersin S., savunmasında, "Yaklaşık bir hafta boyunca sistemde iş güvenliği uzmanı görünmüyordu. Ancak ben görevimi sürdürdüm. İşçilerin habersiz şekilde mesai dışında ocağa girmesi daha önce yaşanmamıştı. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. İşçilere mesai saatleri dışında ocağa girmemeleri gerektiğini anlatmıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞÇİ AİLELERİNDEN “GERÇEK SAHİP” İDDİASI

Hayatını kaybeden Ziya Kiret'in kızı Goncagül Kiret, sanıkların savunmalarını kabul etmediğini belirterek, işçilerin izin günlerinde de çalıştırıldığını öne sürdü.

Diğer kızı Olcay Kiret ise ocağın gerçek sahibinin Hüseyin B. olduğunu öne sürerek, "MAPEG denetimlerinden kaçınmak için işçileri erken çağırıyorlardı. Gerçek ocak sahibi Hüseyin B.’nin de yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.

Kiret’in aynı ocakta çalışan oğlu Onur Kiret, “Ocağın sahibi Hüseyin B.'dir. Buna ilişkin tanıklarım vardır. Hüseyin B. ile aramda whatsapp yazışmaları vardır. Gösterebilirim. Hüseyin B.'nin oğlu Muhammet B. 13 Şubat'ta babama, 'Bu havalandırmayı açmamız lazım, erken gel' dedikleri için babamlar o dönem erken geliyordu. Erken gelişlerinin üçüncü günüydü. Ersin S.'nin diğer günlerde de babamın erken geldiğinden haberi vardı. Normal şartlarda üretim yasak olmasına rağmen üretim yapılıyordu. Hala da yapılmaktadır. Şikayetçiyim" dedi.



Mahkeme heyeti, mesajlaşmaların dava dosyasına dahil edilmesini istedi.