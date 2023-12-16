2 kardeşe evlerinin önünde pompalı tüfekli saldırı

Karaman'da iddiaya göre, Serdar Tezcan ile kardeşi Müslüm Tezcan, evlerinin önündeyken, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Tezcan kardeşler, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar ise otomobille kaçtı.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdar Tezcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.