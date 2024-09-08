2 katlı ahşap ev yandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ahşap ev yandı

İlçenin Çubukbeli köyünde, İstanbul'da yaşayan Zeki Karga'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 03.30 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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