2. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Mahalle 135 Sokak'taki bir binada yaşayan A.T. ikinci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.



Düşme sırasında bir işletme önünde oturanlara da çarpan A.T. ağır yaralandı.

Vatandaşlar tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Bu arada çocuğun düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde çocuğun, sokakta oturan iki kişiye çarparak beton zemine düşmesi, ardından çevredekilerin A.T.'ye müdahalesi yer alıyor.