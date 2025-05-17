2'nci kattan düşen 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Edirne'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen 94 yaşındaki Remzi Kunduracı yaşamını yitirdi.
Edirne'de pencereden düşen 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay 1. Murat mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi.
94 yaşındaki Remzi Kunduracı 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri, olay yerinde kalbi duran Kunduracı'yı kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kunduraca'nın pencereden nasıl düştüğünü araştırıyor.
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