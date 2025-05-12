2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-30 Nisan tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2 kilo sahte külçe altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mühimmatı, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet dedektör, 12 adet muhtelif kazı malzemesi ve 219 adet sahte kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.