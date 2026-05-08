2 kişi mağdur olunca soruşturma büyüdü. 998 milyon TL vurgun yapmışlar

Bolu 'nun Göynük ilçesinde iki kişinin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle mağdur edilmesi, geniş çaplı soruşturmayı beraberinde getirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Jandarma siber ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki incelemelerde şebeke üyelerinin sosyal medya üzerinden "çekiliş ve hediye kampanyası" adı altında sahte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

998 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Jandarma ekiplerinin yaptığı derinlemesine incelemelerde, şebeke üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşürdükleri vatandaşları dolandırarak toplamda 998 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da 9, Ankara ve Hakkari'de 2'şer, Mardin ve Rize'de 1'er kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için 5 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Bolu'ya getirildi.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.